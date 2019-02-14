Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı’nın ödüllü projelerinden birisi olan ve ilçe genelinde 21 noktada hizmet veren, vatandaşları yazın sıcak ve güneşten kışın da soğuk ve yağışlardan korumak amacı ile hizmete sunulan klimalı duraklar soğuk havalarda can dostlarımız sokak hayvanlarının da tercihi oluyor. Soğuktan üşüyen ve aralıksız kar yağışından ıslanan bir kedi, Yeni Mahalle Yeşil Camii önünde hizmet veren klimalı durağın misafiri oldu. Klimalı durağından açık kalan kapısından içeriye giren kedi ısınarak uyuyakaldı. Vatandaşların uyandırmaya kıyamadığı kedi, güzelce ısınıp uykusunu aldıktan sonra klimalı durağı terk etti.

