Edinilen bilgiye göre, Türkoğlu ilçesi Hopurlu Mahallesi'nde Mehmet Sünbül'e ait ahırda, henüz bilinmeyen bir nedenle çökme meydana geldi. Çöken ahırda 9 küçükbaş hayvanın olduğu öğrenildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışması sonrasında 3 hayvanın kurtarıldığı, 6'sının ise telef olduğu bildirildi.
Türkoğlu'nda ahır çöktü, 6 hayvan telef oldu
14.02.2019 - 21:17 | Son Güncelleme: 14.02.2019 - 21:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde bir ahır çöktü, içeride bulunan 6 hayvan telef oldu.
Edinilen bilgiye göre, Türkoğlu ilçesi Hopurlu Mahallesi'nde Mehmet Sünbül'e ait ahırda, henüz bilinmeyen bir nedenle çökme meydana geldi. Çöken ahırda 9 küçükbaş hayvanın olduğu öğrenildi.
Etiketler : Kahramanmaraş,
604732 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/604732.aspx
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