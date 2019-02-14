Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Türkoğlu ilçesi Hopurlu Mahallesi'nde Mehmet Sünbül'e ait ahırda, henüz bilinmeyen bir nedenle çökme meydana geldi. Çöken ahırda 9 küçükbaş hayvanın olduğu öğrenildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonrasında 3 hayvanın kurtarıldığı, 6'sının ise telef olduğu bildirildi.