Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, saat 20.00 sıralarında Karaman Organize Sanayi bölgesindeki soğuk hava deposunu önünde meydana geldi. Ebuzer E., elma satın almak için Ahmet K. ve kardeşi Hasan K. ile buluştu. İddiaya göre pazarlık ettiği sırada aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Ahmet K., otomobilinden aldğı tüfekle Ebuzer E.'nin üzerine ateş açtı. Bacaklarından yaralanan ve kanlar içinde kalan Ebuzer E., çağrılan ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaçan iki kardeş ise polis tarafından kısa sürede yakalandı.

Soruşturma sürüyor.