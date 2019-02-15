Edinilen bilgiye göre, Banaz ilçesinde kız arkadaşını rehin alan şahıs, müdahale için gelen polis ekiplerine ateş açtı. Olayda 1 polis ağır yaralandı. Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan polis şehit oldu.
Şahıs ise diğer polisler tarafından etkisiz hale getirildi.
Kız arkadaşını rehin alan adam polisi şehit etti
15.02.2019 - 09:12 | Son Güncelleme: 15.02.2019 - 09:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Uşak'ın Banaz ilçesinde kız arkadaşını rehin alan adam polisi şehit etti.
Edinilen bilgiye göre, Banaz ilçesinde kız arkadaşını rehin alan şahıs, müdahale için gelen polis ekiplerine ateş açtı. Olayda 1 polis ağır yaralandı. Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan polis şehit oldu.
Kaynak: İHA
Etiketler : Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi,polis,Uşak,şehit,
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