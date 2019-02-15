Edinilen bilgiye göre, Banaz ilçesinde kız arkadaşını rehin alan şahıs, müdahale için gelen polis ekiplerine ateş açtı. Olayda 1 polis ağır yaralandı. Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan polis şehit oldu. 
Şahıs ise diğer polisler tarafından etkisiz hale getirildi. 