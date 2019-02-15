Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kartal’da 6 Şubat günü çöken 8 katlı binanın enkazından yaralı halde kurtarılan Nazan Tekgöz’ün hastanedeki tedavisi sürüyor. Tedavi gören Nazan Tekgöz, hasta yatağında bile çocuklarını düşünerek onlarla ilgileniyor. Anne Tekgöz hasta yatağında yatarken yanına gelen küçük oğlu Berat’ı elleriyle besledi. Hastanede tedavisi süren annenin bu anları fotoğraflandı. Tedavi görürken bile çocuklarını düşünüp onlar için çabalayan annenin bu davranışı görenlerin yüreğine dokundu. "İşte ana yüreği" dedirten Nazan Tekgöz, göçükten kurtarıldıktan sonra da küçük kızının kurtarılıp kurtarılmadığını sorarak tüm Türkiye'yi gözyaşına boğmuştu.