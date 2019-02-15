Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kastamonu Emniyet Müdürlüğüne bağlı Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu kamerası, Kastamonu’da İnönü Mahallesi'nde 24 Eylül’de aşırı hız sonucu yoldan çıkan ve kaldırımdaki ağaca çarparak durabilen otomobilin kaza anını anbean kaydetti. Kazada araç, ağaca çarparak şehir merkezinden geçen Karaçomak Deresi'ne de düşmekten kurtulduğu görülüyor.

Şehir polis kamerasına yansıyan görüntüde, önündeki aracı geçtiği sırada kayan otomobil, yoldan çıkarak ağaca çarpıyor. Çarpmanın şiddetiyle aracın motor bölümü alev alırken otomobilden de dumanlar çıkmaya başlıyor. Kaza sonucu otomobilde büyük oranda maddi hasar oluşurken, yaralanan sürücü ise devlet hastanesinde tedavi altına alınmıştı.