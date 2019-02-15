Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Çukurova ilçesinde Seyhan Baraj Gölü'ndeki Çatalan Köprüsü'nde bulunan vatandaşlar gölde hareketsiz halde duran birini görünce polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, sualtı polisine haber verdi. Polis tekne ile köprü yakınına gelerek öldüğü belirlenen şahsın cenazesini kıyıya çıkardı. Şahsın erkek olduğu ve üzerinden kimlik çıkmadığı öğrenildi. Polis cesedin kimliğini ve nasıl öldüğünü belirlemek için çalışma başlattı.