Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mimar S.E. ve P.E.'den tehdit ve şantaj yoluyla banka hesaplarına 15 bin lira para yatırtan şüpheliler bu parayı da hesaplarından çekti. Bunun üzerine S.E. ise polise şikayette bulundu. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili A.K. ve Y.K. adlı kadınlarla A.A.K. ve S.Ç.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgusu tamamlanan 4 şahıs Samsun Adliyesine sevk edildi. Olayla ilgili C.K.'nin firarda olduğu ve polis tarafından arandığı öğrenildi.
Şantaj ve tehditle 15 bin lira alan 4 şahsa gözaltı
15.02.2019 - 12:45 | Son Güncelleme: 15.02.2019 - 12:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Samsun'da mimardan tehdit ve şantaj yoluyla 15 bin lira para gasp edilmesi olayıyla ilgili 2'si kadın 4 şüpheli gözaltına alındı
Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mimar S.E. ve P.E.'den tehdit ve şantaj yoluyla banka hesaplarına 15 bin lira para yatırtan şüpheliler bu parayı da hesaplarından çekti. Bunun üzerine S.E. ise polise şikayette bulundu. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili A.K. ve Y.K. adlı kadınlarla A.A.K. ve S.Ç.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgusu tamamlanan 4 şahıs Samsun Adliyesine sevk edildi. Olayla ilgili C.K.'nin firarda olduğu ve polis tarafından arandığı öğrenildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Samsun,şantaj,tehdit,gözaltı,
604867 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/604867.aspx
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