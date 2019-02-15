Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hüseyin Postallı'nın kullandığı özel halk otobüsü, Şahinbey ilçesi Taşlıca Mahallesi'nde Nurettin Balcı idaresindeki Şahinbey Belediyesine ait hafriyat yüklü kamyonla çarpıştı.

Kamyon sürücüsü Balcı ile otobüste bulunan 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan kaza anı bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca da kaydedildi.

Görüntülerde otobüs ve kamyonun çarpışma anı yer alıyor.