Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2010 Komiser Yardımcılığı sınavı ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonunda gözaltına alınan 768 şüpheliden 362'sinin ifadesi alındı.

97 kişi etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade verdi. İfadesi alınarak işlemleri tamamlanan 173 şahıstan 3'ü ilgili Emniyet Müdürlüklerince serbest kaldı. 13 şahıs ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarından serbest kalırken, 122 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. 35 kişi hakkında ise çıkarıldıkları mahkemeler tarafından tutuklama kararı verildi.