Savcılık sorgularının ardından tutuklanma talebi ile nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 5’i tutuklanırken, 4 şüpheli ise yurt dışı yasağı ve adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.
Tutuklanan 5 şüpheli sağlık kontrollerinin ardından Malatya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.
Malatya’da PKK/KCK soruşturması: 5 tutuklama
15.02.2019 - 18:54 | Son Güncelleme: 15.02.2019 - 18:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Malatya’da PKK/KCK terör örgütü adına eylem ve faaliyetlerde bulunan ve terör örgütü adına sosyal medyada propaganda yaptıkları iddiasıyla 12 Şubat’ta gözaltına alınan 9 şüpheli işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgularının ardından tutuklanma talebi ile nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 5’i tutuklanırken, 4 şüpheli ise yurt dışı yasağı ve adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.
Etiketler : Malatya,PKK,
604937 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/604937.aspx
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