Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Savcılık sorgularının ardından tutuklanma talebi ile nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 5’i tutuklanırken, 4 şüpheli ise yurt dışı yasağı ve adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

Tutuklanan 5 şüpheli sağlık kontrollerinin ardından Malatya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

