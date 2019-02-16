Kandıra açıklarında rüzgar etkili olurken, saat 03.00 sıralarında bir geminin sahile sürüklendiği ihbarı geldi. Bölgeye Sahil Güvenlik ve jandarma ekipleri yönlendirilirken, Litvanya bandıralı kuru yük gemisi, Babalı sahilinin yaklaşık 2 mil açığında karaya oturdu. Gemide bulunan personel kurtarılarak kıyaya çıkarıldı. Geminin daha sonra yapılacak çalışma ile bulunduğu alandan kurtarılacağı bildirdi.
Kandıra'da yük gemisi karaya oturdu
16.02.2019 - 08:49 | Son Güncelleme: 16.02.2019 - 08:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kocaeli'nin Kandıra ilçesi açıklarında kuru yük gemisi karaya oturdu. Geminin personeli kıyıya çıkarıldı.
Kaynak: DHA
Etiketler : Kocaeli,Kandıra,deniz,gemi,
605005 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/605005.aspx
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