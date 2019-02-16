Aksaray'da bir gece kulübünde silahlı 2 kişinin rastgele ateş açması üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevkedildi. Özel harekat polisi de desteğe çağrıldı. Polis, gece kulübü önünde önlem aldı.
Aksaray'da gece klübünde silahlı 2 kişi polisi alarma geçirdi
16.02.2019 - 08:38 | Son Güncelleme: 16.02.2019 - 08:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Aksaray'da bir gece kulübünde silahlı 2 kişinin rastgele ateş açması üzerine polis alarma geçti.
Kaynak: DHA
Etiketler : Aksaray,İstanbul,silahlı çatışma,
605008 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/605008.aspx
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