Kuzey Ege'de etkili olan fırtına nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada'ya yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi. Çanakkale Boğazı ile adalar arasında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş AŞ yetkilileri, Bozcaada-Geyikli hattında Bozcaada'dan saat 14.00, Geyikli'den ise saat 15.00 seferleri ile Gökçeada-Kabatepe hattında Gökçeada'dan saat 13.00 ile 18.00, Kabatepe'den saat 15.00 ve 20.00 seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. 