Kuzey Ege'de etkili olan fırtına nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada'ya yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi. Çanakkale Boğazı ile adalar arasında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş AŞ yetkilileri, Bozcaada-Geyikli hattında Bozcaada'dan saat 14.00, Geyikli'den ise saat 15.00 seferleri ile Gökçeada-Kabatepe hattında Gökçeada'dan saat 13.00 ile 18.00, Kabatepe'den saat 15.00 ve 20.00 seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.
Ada seferlerine fırtına engeli
16.02.2019 - 11:09 | Son Güncelleme: 16.02.2019 - 11:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çanakkale’de, Gökçeada ve Bozcaada’ya yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : ada seferleri,fırtına,iptal,
605040 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/605040.aspx
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