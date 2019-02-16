Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Oto makas ustası olan Gökhan Türkmen, ‘Paletli Toros’u kışın karda yaylalarda binmek için yaptıklarını söyledi. Otomobil hariç tüm aksamlarını kendilerinin tasarladıklarını maliyetinin de işçilik hariç 5 bin TL’nin üzerinde olduğunu kaydeden Türkmen “Kışın yaylalarda karda araç kullanmayı çok seviyoruz. Bunun için kafamızda böyle bir şey tasarlayıp yaptık. Paletleri kendimiz kestik, kaynattık. Palete yön versin diye araçta 6 lastik kullandık. İş makinesi ve tank mantığı ile yaptık. Kafada tasarlayıp bu hale getirdik. İçine ısınmak için tüp koyduk. Çünkü yaylalar soğuk oluyor” dedi.

Türkiye’de bu tarz bir araç olduğunu düşünmediğini kaydeden Türkmen “İlk kez biz tasarladık. Hızını ve kullanımını yaylaya çıkarak test ettik. Mükemmel bir araç oldu” diye konuştu.