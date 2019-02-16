Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, dün gece yarısında E-80 karayolu üzerinde Aşkale'nin girişinde meydana gelen trafik kazasında Erzurum’dan Erzincan istikametinde seyreden Nizam Yavuz idaresindeki tanker yoğun sisinde etkisi ile direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüjlerde bulunan ağaçları ve aydınlatma direklerini de kırarak karşı şeride geçerek durabildi.

Kaza sırasında karşı şeritteki araçların kırmızı ışıkta beklemeleri olası bir facianın önüne geçti.

Sürücü Nizam Yavuz kazadan burnu bile kanamadan kurtulurken tankerde büyük çapta hasar oluştu.

Olay yerine gelen Aras Elektrik yetkilileri aksilik yaşanmaması için elektrikleri hemen kesti. Aşkale Belediye'sine ait iş makinası yol güzergahında bulunan tankeri kaldırdı.