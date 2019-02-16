Litvanya Fahri Konsolosu Türker, sabah saatlerinde fabrikada intihar etti. Alınan bilgiye göre, fabrikaya gelen Türker, burada güvenlik görevlisinden tabancasını alarak kendisine ateş etti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık personeli, Türker'in hayatını kaybettiğini belirledi. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alınırken, 45 yaşındaki Zafer Türker'in intihar sebebi araştırılıyor.
Litvanya Eskişehir Fahri Konsolosu Zafer Türker intihar etti
16.02.2019 - 12:01 | Son Güncelleme: 16.02.2019 - 12:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Litvanya'nın Eskişehir'deki fahri konsolosluğunu yürüten Zafer Türker intihar etti.
Kaynak: İHA
Etiketler : Zafer Türker,Litvanya,konsolosluk,
605053 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/605053.aspx
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