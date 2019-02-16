Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Hendek ilçesi Yeşilyurt Mahallesi ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mustafa Soyalp isimli bir kişi tomruk yüklediği sırada üzerine tomruk düştü. Soyalp feci kaza sonrasında olay yerinde hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.