Olay, Hendek ilçesi Yeşilyurt Mahallesi ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mustafa Soyalp isimli bir kişi tomruk yüklediği sırada üzerine tomruk düştü. Soyalp feci kaza sonrasında olay yerinde hayatını kaybetti.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Üzerine tomruk düşen vatandaş hayatını kaybetti
16.02.2019 - 16:31 | Son Güncelleme: 16.02.2019 - 16:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sakarya’nın Hendek ilçesinde üzerine tomruk düşen vatandaş hayatını kaybetti.
Olay, Hendek ilçesi Yeşilyurt Mahallesi ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mustafa Soyalp isimli bir kişi tomruk yüklediği sırada üzerine tomruk düştü. Soyalp feci kaza sonrasında olay yerinde hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : hayatını kaybetti,üzerine tomruk düştü,
605120 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/605120.aspx
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