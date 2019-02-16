Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde temin ve ticaretinin önlenmesine yönelik yapmış olduğu çalışmalar neticesi H. Ç. isimli şahsın Kocaeli ilinden Karabük’e Ectasy hap getireceği bilgisinin alınması üzerine operasyon başlattı. Yapılan operasyon kapsamında 70 adet Ectasy hap ile yakalanan şahıs hakkında uyuşturucu madde temin ve ticaretinden işlem yapılarak adliyeye sevk edildi.
Kocaeli’den getirdiği Ectasy ile yakalandı
16.02.2019 - 17:21 | Son Güncelleme: 16.02.2019 - 17:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Karabük’te polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla kente uyuşturucu hap getiren bir kişi kıskıvrak yakalandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Kocaeli,Narkotik,uyuşturucu,
605135 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/605135.aspx
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