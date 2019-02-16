Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde temin ve ticaretinin önlenmesine yönelik yapmış olduğu çalışmalar neticesi H. Ç. isimli şahsın Kocaeli ilinden Karabük’e Ectasy hap getireceği bilgisinin alınması üzerine operasyon başlattı. Yapılan operasyon kapsamında 70 adet Ectasy hap ile yakalanan şahıs hakkında uyuşturucu madde temin ve ticaretinden işlem yapılarak adliyeye sevk edildi.