Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde  yer alan bilgiye göre, saat 20.52'de merkez üssü Aydın'ın Söke ilçesinin 16,92  kilometre açıklarında 4,1 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.