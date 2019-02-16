Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20.52'de merkez üssü Aydın'ın Söke ilçesinin 16,92 kilometre açıklarında 4,1 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Ege Denizi'nde korkutan deprem | Son Depremler
16.02.2019 - 22:44 | Son Güncelleme: 16.02.2019 - 22:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Etiketler : Ege Denizi,deprem,
605159 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/605159.aspx
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