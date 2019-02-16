Alınan bilgiye göre, Sağlık Mahallesi'nin Yağcılı mevkisindeki bazı  evlerde çatlak ve yollarda yarıkların oluşması üzerine bölgeye İl Afet ve Acil  Durum Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin bölgede yaptığı inceleme sonrası bazı evlerle ilgili  boşaltılma kararı verildi.

Söz konusu evlerden 10'unda ikamet eden vatandaşlar, akrabalarına  gönderildi.

Vatandaşların kısa süre içinde yurtlara yerleştirileceği öğrenildi.

Aybastı Kaymakamı Yusuf Beran Vuran da heyelan riskinin devam ettiği  mahallede incelemelerde bulunarak, AFAD ekiplerinden bilgi aldı.

Nakil kararı verilen binalarda yaşayanlar kiraya çıkartılacak

 Valilikten yapılan yazılı açıklamada, dün Aybastı ilçesinde heyelan  olduğu bilgisi üzerine Afet ve Acil Durum Müdürlüğü teknik ekibinin bölgede  inceleme gerçekleştirdiği belirtildi.

İnceleme neticesinde heyelanlı alanın "afete maruz bölge" kapsamına  alındığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak üzere heyelan  bölgesinde ikamet eden 10 konut sahibi aile ilk etapta akrabalarının yanına  taşınmış olup, Kaymakamlığın koordinesinde kiralık evlere çıkartılacaklardır.  Kiraya çıkartılan ailelere, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce 8 bin 500 lira  kira yardımı yapılacaktır. 7269 sayılı Afet Kanunu kapsamında heyelan bölgesinde  kalan konut sahiplerine ilerleyen süreçte hak sahipliği çalışması yapılacak olup,  uygun yerleşim alanı bulunmasını müteakip afet konutları inşa edilecektir."