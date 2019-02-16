Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yangın, saat 15.00 sıralarında bir binanın ikinci katında Mustafa Çıtak'a ait dairede meydana geldi elektrik kontağından çıkan yangını fark eden Gülşah ve Mustafa Çıtak çifti iki çocuğunu da alarak dışarı çıktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye yangına müdahale ederken, sağlık ekiplerinin kontrolünde apartmanda oturan, Çıtak ailesininde aralarında bulunduğu üçü çocuk 10 kişinin dumandan etkilendiği belirlendi. İtfaiyenin çalışmalarının ardından yangın söndürülürken, dumandan etkilenenlere sağlık ekipleri tarafından oksijen tedavisi uygulandı. Ardından üç çocuk kontrol amaçlı hastaneye götürüldü. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.