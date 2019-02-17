Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre; Kuşadası’nın Dağ Mahallesinde bulunan bir bakkalın asma kilitlerin kırılarak suretiyle iş yerinden 3 bin TL değerinde sigara ve 300 TL bozuk para çalındığının ihbar edilmesi üzerine Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından suçlu veya suçluları yakalamak için çalışma başlatıldı.

Olay yerinde ve çevrede bulunan tüm kamera kayıtları incelenmesi sonucunda daha önce karıştığı olaylar nedeniyle ekipler tarafından bilinen D.D.(35) ve S. Y.(31) isimli şüpheliler tespit edildi. Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edildi.