Türkiye Gazetesi

Bingöl'ün Solhan ilçesinde yazın çalıştırılan at ve eşekler, kış aylarında masraflarından kurtulmak için dondurucu havaya rağmen terk ediliyor. Solhan Belediyesi de soğuk ve kar nedeniyle zor durumda bulunan hayvanlara ulaşarak topluyor. Toplanan hayvanlar Belediye tarafından kiralanan barınakta bakılıyor. Şuanda 18 hayvanın bulunduğu barınakta, 12 hayvanın da daha önce sahiplendirildiği bildirildi.

30 hayvanı dondurucu havadan korumak için barınağa aldıklarını ve bir kısmının sahiplerinin çıktığı bir kısmının ise sahiplenmek isteyenlere verildiğini belirten İlçe Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Doğan,şuanda barınakta bulunan 15 eşek ve 3 atın kış boyu yemini ve barınmasını üstlenip havaların ısınmasıyla tekrar doğaya bırakacaklarını söyledi.

Doğan konuşmasını şöyle sürdürdü; “Arazi şartlarından dolayı yazın yaylalarda ve kırsal kesimlerde yük taşıma,süt, yoğurt gibi yüklerini taşımak için hayvanların kullanıldığını aktaran Doğan;"Yayla dönüşünde ise bunları sahipsiz bırakıyorlar. Sahipsiz bıraktıkları için kar, kış, soğuk olunca bu hayvanlar sahipsiz kalıyor. Bu hayvanlar sahipsiz kalınca başkanımızın talimatıyla bu hayvanları topladık. Bu hayvanları toplayınca tabi bunlara bakım lazım. Yemini suyunu arpasını, bakıcısını bunların hepsini temin ettik. Sağ olsun arkadaş 2-3 aydır hayvanlara bakıyor. Hayvanlara en güzel şekilde bakacağız. Havalar sıcak olunca hayvanları dışarı salarız ama saldığımız gibi de sahipleri çoğalır. Tekrar sahipleri yaylaya, köye götürüp işini görüp kışın vicdansızlar tekrar bu hayvanları sahipsiz bırakırlar. Tekrar iş bize düşer ama her zaman buradayız. At olsun, eşek olsun, köpek olsun ne hayvan olursa olsun bütün hayvanlara sahip çıkmak bizim görevimizdir ve sahip te çıkacağız. Onlarda can taşıyor. Tabi soğuk kış günlerinde hava eksi 20’lerde olunca hayvanda dayanamaz. Bazı hayvanlar tabi ki donup ölür. Ama biz bunlara müsaade etmeyiz. İnşallah şimdi yaptığımız gibi her zaman yapacağız. Hiçbir zaman hayvanlarımızı dışarıda bırakmayacağız"diye konuştu.