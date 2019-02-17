Kaza, dün gece Kaş’ın Yeşilköy Mahallesi Gemicik mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ersin Bulut (34) yönetimindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole yuvarlandı. Araç motorunun yerinden fırlayıp savrulduğu kazada sürücü Ersin Bulut ile araçta bulunan Ramazan Tanç ve Barış Taşkıran ağır yaralandı. Ersin Bulut kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, diğer 2 yaralı ise tedavi altına alındı.
Kaş’ta takla atan aracın motoru yerinden fırladı: 1 ölü, 2 yaralı
17.02.2019 - 12:31 | Son Güncelleme: 17.02.2019 - 12:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Antalya’nın Kaş ilçesinde takla atarak şarampole yuvarlanan aracın sürücüsü hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Kazada hurdaya dönen aracın motoru yerinden fırladı
Kaynak: İHA
Etiketler : Kaş,kaza,trafik,
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