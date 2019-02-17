Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan ilçesi, Barbaros Mahallesi'nde devriye görevi sırasında şüphelendikleri B.U.'yu durdurmak istedi. Polislerin "dur" ihtarı üzerine koşarak kaçmaya başlayan şüpheli, kısa süreli kovalamaca sonucu yakalandı. B.U.'nun kaçtığı güzergahta arama yapan ekipler, park halindeki dolmuşun altında şüpheli tarafından atıldığı belirlenen poşette 6 el yapımı bomba ele geçirdi.

Terör örgütü PKK adına çeşitli eylemlerde bulunduğu tespit edilen B.U. gözaltına alındı. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri incelemede ise el yapımı patlayıcıların üzerinde M.D.'ye ait parmak izlerine rastladı. Bunun üzerine düzenlenen operasyonda M.D. de gözaltına alındı.

Gözaltındaki M.D. sorgusunun ardından adliyeye sevk edilirken, diğer şüphelinin sorgusu devam ediyor.