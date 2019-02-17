Olay,Küçükçekmece Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, öğle saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle su borusu patladı. Patlayan borudan fışkıran suyun boyu metrelerce yükseldi. Çevrede bulunan bazı vatandaşlar fışkıran suyu şaşkınlık içerinde izlerken, bazıları da o anları cep telefonu ile saniye saniye kaydetti.
Boru patladı, su metrelerce yükseğe fışkırdı
17.02.2019 - 16:33 | Son Güncelleme: 17.02.2019 - 16:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Küçükçekmece'de henüz bilinmeyen bir nedenle su borusu patladı. Borudan fışkıran su metrelerce yükselirken o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Küçükçekmece,boru patladı,
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