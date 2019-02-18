Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Samsun'da yaşayan yüzde 50 zihinsel engelli 28 yaşındaki Hasan Canbazoğlu, tüm vücut fonksiyon kaybı yüzde 50 oranında zihinsel engelli. Hasan Canbazoğlu, 2 ay önceye kadar birçok engelli gibi okulda eğitim aldıktan sonra spor faaliyeti yapıp eve gidiyor ve zamanının çoğunu evde geçiriyordu. Canbazoğlu, hayalindeki meslek olan garsonluğa başlayınca hem eve kapanmaktan kurtuldu hem de kendisine olan öz güveni attı. Kendi başına Atakum ilçesinden Canik ilçesindeki iş yerine gelen Canbazoğlu, müşteriler ve iş arkadaşları tarafından da oldukça seviliyor. Samsun Piazza AVM’de bulunan bir kafa zincirinde çalışan Canbazoğlu, sağlıklı bir garson ne yapıyorsa aynısını yaparak hayatını idame ettiriyor.



İşe başlamasının Hasan’ın hayatını pozitif yönde etkilediğini ifade eden Uzman Psikolog Gül Yankı Erdönmez, "Hasan, özel gereksinimli, zihinsel engelli kategorisine giren bir gencimiz. Hastaneden heyet raporu da var. Bu süreçte eğitim de aldı. Çok ağır engelli olmayan bireylerin, gerekli ilgi ve yeteneklerine göre istihdam edilme süreçlerini yaşıyoruz. Hangi alanda yeterli olabildikleri aileler ve eğitim düzeylerine göre değişebiliyor. Hasan dil gelişimi ve sosyal becerileri çok iyi durumda. Bu yüzden kendisi garson olmak istedi. 2 aydır da çok büyük bir kafe zincirinde garson olarak çalışıyor. Engellilere, toplumun getirdiği bir baskı var. Bu da hem öz güven kaybına hem de yetersizlik duyguları gelişiyor. Bu yüzden engelliler eve kapanabiliyor. Hasan da olduğu gibi engellilere imkan verildiğinde çok yetenekli ve becerikli gençlerimiz var. Hasan, işe başlamadan önce spor faaliyetlerinin haricinde hep evdeydi. İşe başladıktan sonra öz güveni çok gelişti. İnsanlarla iç içe olmaya başladı. Önceden yakın çevresiyle etkileşim halindeyken, şimdi ise tanımadığı birçok kişi ile etkileşime giriyor. Bu da onu çok mutlu ediyor” dedi.

"HASAN'IN DİĞER GARSONLARDAN EKSİĞİ YOK FAZLASI VAR"

Hasan’ın diğer garsonlardan daha verimli çalıştığını vurgulayan iş yeri sorumlusu Emrah Süleyman Atalay, "Hasan bizimle beraber çalışmaya başlayınca, bizim de enerjimiz yükseldi. Bize çok olumlu bir katkısı oldu. Gelen misafirlerimiz de çok mutlu. Hasan'ın burada çalışan sağlıklı insanlardan bir farkı yok hatta fazlalığı var. Sorumluluk duygusu çok fazla. Ne görev verilirse harfiyen yerine getiriyor. Bir işi tamamlamadan bırakmıyor. Biz Hasan’dan çok memnunuz. İnsanların engelliler hakkındaki ön yargılarını da anlam veremiyorum. Hasan işe tramvayla geliyor yine tramvayla eve gidiyor. Herkes ondan çok memnun” diye konuştu.

"ÇALIŞMAK BANA SÜPER HİSSETTİRİYOR"

Çalışma duygusunun kendisine harika geldiğini belirten Hasan Canbazoğlu ise "İşe başladığım için çok mutluyum. Bir işte çalışmayan engelliler mutlu değil ama ben hep çok mutluyum. Çalışmak bana süper hissettiriyor. Diğer engelliler de benim gibi bir işte çalışsınlar. O zaman daha çok mutlu olurlar. Sabah kalkıp trenle işe geliyorum, akşam da trenle evime gidiyorum. Burada tabak topluyorum, müşterileri karşılıyorum, servis yapıyorum, menü veriyorum, masaları siliyorum ve diğer çalışanlara yardımcı oluyorum. Çalışmaktan çok mutluyum” şeklinde konuştu.

Yüzde 50 zihinsel engelli olan Hasan Canbazoğlu, çevresindeki herkes tarafından seviliyor ve taktir topluyor.