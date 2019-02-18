Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Pamukkale ilçesi Pamukkale Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ersin Sarıbatır yönetiminde 20 YA 317 plakalı otomobil, Karahayıt Mahallesi istikametine giderken karşı şeritten gelen Tamer Özsaraç idaresindeki 20 AAD 969 plakalı otomobile ardından da Mehmet Taner Tütün'ün kullandığı 34 GT 7094 plakalı tur otobüsüne çarptı. Kazada yaralanarak otomobil içerisinde sıkışan sürücü Sarıbatır ile yanındakiler Ümit Sayılı ve Abdülbaki Kes olay yerine gelen Denizli Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerinin yaklaşık 20 dakikalık müdahalesi sonrası araçtan çıkarıldı. Yaralılar daha sonra ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.