Edinilen bilgiye göre, Vasıfçınar Caddesi, eski doğumevi kavşağında meydana gelen kazada 10 FR 464 plakalı araçla 10 BF 624 plakalı halk otobüsü çarpıştı. Kazada otobüs şoförü Mustafa Y. kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, otomobil sürücüsü Kadir B. ise hafif yaralandı. Otomobil sürücüsünün babası olduğu öğrenilen Yılmaz B. ise olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle araç trafiği yola kapatılırken, polis olayla ilgili tahkikat başlattı.
Balıkesir'de otobüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü
18.02.2019 - 11:10 | Son Güncelleme: 18.02.2019 - 11:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Balıkesir'de halk otobüsü ve otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : Balıkesir,halk otobüsü,kaza,
605407 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/605407.aspx
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