Olay, merkez Selçuklu ilçesi Feritpaşa Mahallesi Kerkük Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 10 katlı Safir Sitesi'nin 4. katında oturan 63 yaşındaki Müberra Aşcı, henüz belirlenemeyen bir nedenle pencereden aşağı düştü. Binadan birinin düştüğünü görenlerin ihbar etmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olay yerine güvenlik şeridi çekerek incelemelerde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
4. kattan düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti
18.02.2019 - 18:46 | Son Güncelleme: 18.02.2019 - 18:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Konya’da 4. katın penceresinden düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti.
Etiketler : Konya,yaşam haberleri,
605493 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/605493.aspx
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