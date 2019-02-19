Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji Bölümü öğrencisi olan Muğlalı Özge Karakuş, İstanbul’da 23 Mart 2014’te yolun karşısına geçmeye çalışırken bir otomobilin çarpmasıyla ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan ve beyin kanaması teşhisi konulan Özge Karakuş, 17 gün yoğun bakımda kaldı. 4 ay boyunca hastanede tedavisi süren genç kız şimdiye kadar 15 beyin ameliyatı geçirdi. Tedavisinin ardından üniversite öğrenimini de tamamlayan Karakuş, İstanbul’da kişinin kendi beyin dalgalarını değiştirmesine yardımcı olan bir öğrenme stratejisi olan ‘neurofeedback’ eğitimi aldı. Eğitimden sonra memleketi Muğla’ya dönen ve Menteşe ilçesinde Aktif Beyin Dikkat ve Algılama Merkezi açan Karakuş, “Yıllardır edindiğim psikoloji bilgilerini ve ‘neurofeedback’ yöntemini uygulayarak ihtiyacı olanlara yardımcı olmak için iş yerimi açtım. İnsanlarımız yöntemin faydalarını öğrendiklerinden sonra destek almak için geliyorlar. Kişilere umut sağladığımı bilmek mutlu olmamı sağlıyor” diye konuştu. Doktorların ‘Yaşayamaz’ dediği Özge, işinde başarılı olmasının yanı sıra şimdi de ibret alınması için hayatını anlatan bir kitap yazıyor. Neurofeedback yöntemi, anksiyete, depresyon spektrumu, dikkat-hafıza sorunları, stres, öğrenme ve davranış bozuklukları, migren ve kronik baş ağrıları ve uyku bozukluklarına karşı kullanılıyor.