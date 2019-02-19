Avrupa Yakası'nın bazı kesimlerinde ve Haliç üzerinde etkili olan sis nedeniyle zaman zaman ulaşımda aksaklıklar yaşanıyor. Öte yandan İstanbul Boğazı'nda etkili olan sis nedeniyle bazı vapur seferleri de iptal edildi. Bu kapsamda, İstinye-Çubuklu ve Sirkeci-Harem arabalı vapur seferleri yapılamıyor.
İstanbul'da yoğun sis etkisini gösteriyor
19.02.2019 - 07:28 | Son Güncelleme: 19.02.2019 - 07:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Boğazı ve kentin bazı bölgelerinde yoğun sis etkili oluyor.
Etiketler : istanbul,istanbul sis,hava durumu,
605562 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/605562.aspx
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