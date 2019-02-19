Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbullular güne sisle uyandı. Gece boyunca etkili olan ve sabah saatlerinde etkisini sürdüren sis hayatı olumsuz etkilerken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü tamamen kayboldu. Görüş mesafesi bazı yerlerde 10 metreye kadar düştü.

Öte yandan, Şehir Hatları’nın tüm vapur seferleri iptal edildi.



İDO SEFERLERİ DE İPTAL OLDU

MARMARA'da yoğun sis nedeniyle Şehir Hatları A.Ş. tüm seferlerini iptal etti. İDO'nun ise Beşiktaş-Bostancı ve Harem-Sirkeci seferi iptal oldu

Gece saatlerinde etkili olmaya başlayan sis, İstanbul'un birçok noktasında görüş mesafesini düşürdü. Özellikle Boğaz'da etkisini arttıran sis nedeniyle Şehir Hatları A.Ş. tüm vapur seferlerini iptal ettiğini duyurdu. Sis nedeniyle İDO'nun Beşiktaş-Bostancı ve Harem-Sirkeci seferi de iptal oldu. Beşiktaş iskelesinde vapur seferleri iptallerinden haberi olmayan vatandaşların bazıları iskelede beklerken bazıları ise toplu taşıma araçlarıyla Anadolu yakasına geçmeyi tercih etti.