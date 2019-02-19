Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Küçük Kumla sahilinde ölü yunuslar bulundu. İki yunustan birisi karaya çıkartılırken, daha büyük olan yunus denizde kaldı. Karaya çıkartılan yunus vatandaşlar tarafından gömüldü. Çevreye duyarlı halk zaman zaman yaşanan yunus ölümlerinin denizdeki kimyasal atıklardan kaynaklandığını öne sürdü.