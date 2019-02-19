Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ardahan il genelinde kar ve tipi etkili oldu. Bölgede devam eden kar ve tipi nedeniyle 368 civarında köy yolu ulaşıma kapandı. Sibirya’yı aratmayan görüntülerin yansıdığı Ardahan-Göle karayolunda karda kaybolan araçlardaki vatandaşlar büyük tehlike atlattı. Araçları kardan tamamen kaybolma noktasına gelen bazı sürücüler boğulma tehlikesi yaşadıklarını belirterek yardım çağırdıklarını söyledi. Ardahan-Göle karayolu yayla mevkinde kara saplanan onlarca araç Karayolları ve AFAD ekiplerince kurtarıldı.



Dün akşam saatlerinden itibaren aralıklarla etkisini sürdüren kar ve tipiden dolayı trafiğe kapanan Ardahan-Posof, Ardahan-Şavşat ve Ardahan-Göle karayollarında aralıksız karla mücadele çalışması başlatıldı. Yapılan yoğun çalışmanın ardından söz konusu yollarda trafik akışı yeniden normale döndü.