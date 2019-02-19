Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Merkeze bağlı Hasancık ve Çayırlı köylerinde, telekomünikasyon firmasına ait telefon kablolarının çalınmasıyla ilgili jandarma soruşturma başlattı. Bölgede çalışma yapan jandarma ekipleri, Kızılcapınar köyü yakınlarında A.S. ile Ş.Ç.'yi çalmak istedikleri kabloları keserken, yakaladı. Gözaltına alınan 2 kişi, sorgularının ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, cezaevine gönderildi.