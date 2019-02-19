Merkeze bağlı Hasancık ve Çayırlı köylerinde, telekomünikasyon firmasına ait telefon kablolarının çalınmasıyla ilgili jandarma soruşturma başlattı. Bölgede çalışma yapan jandarma ekipleri, Kızılcapınar köyü yakınlarında A.S. ile Ş.Ç.'yi çalmak istedikleri kabloları keserken, yakaladı. Gözaltına alınan 2 kişi, sorgularının ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, cezaevine gönderildi.
Suçüstü yakalanan telefon kablosu hırsızları tutuklandı
19.02.2019 - 15:17 | Son Güncelleme: 19.02.2019 - 15:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adıyaman'da, A.S. ile Ş.Ç., çalmak istedikleri kabloları keserken, jandarma ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan 2 kişi, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak: DHA
Etiketler : kablo hırsızları,Adıyaman,
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