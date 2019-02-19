Tekirdağ’da gün batımında güneş kenti kırmızıya boyarken, ortaya eşsiz bir manzara çıktı. Güneşin battığı dakikalarda gökyüzü kızıl renge boyandı. Gökyüzündeki görsel şölen vatandaşlar tarafından da fotoğraflanırken, kartpostallık görüntüler oluştu.
Tekirdağ’da gün batımında kartpostallık görüntüler oluştu
19.02.2019 - 20:54 | Son Güncelleme: 19.02.2019 - 20:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tekirdağ’da gün batımında güneşin kent üzerindeki son ışıkları kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Etiketler : Tekirdağ,gün batımı,kartpostallık görüntüler,
605715 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/605715.aspx
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