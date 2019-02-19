Hatay'a gönderilen zırhlı araçlar Kırıkhan ilçesinden geniş güvenlik önlemi alınarak Suriye'ye sınırına gönderilmeye devam ediyor. Mühimmat ve askeri araçların Suriye'ye sınırına takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.
Suriye sınırına askeri araç ve mühimmat desteği
19.02.2019 - 22:02 | Son Güncelleme: 19.02.2019 - 22:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden Suriye sınırına takviye amaçlı askeri araç ve mühimmat sevkıyatı devam ediyor.
Etiketler : Suriye sınırı,askeri araç ve mühimmat desteği,
605722 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/605722.aspx
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