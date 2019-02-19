Hatay'a gönderilen zırhlı araçlar Kırıkhan ilçesinden geniş güvenlik önlemi alınarak Suriye'ye sınırına gönderilmeye devam ediyor. Mühimmat ve askeri araçların Suriye'ye sınırına takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi. 