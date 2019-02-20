Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TEM otoyolu Aydınlı mevki'inde aracıyla geri geri ilerleyen bir sürücü arkadan gelen başka bir araca çarpmasıyla kazaya sebep oldu. Hem kendi canını hem de yoldaki diğer sürücülerin canını hiçe sayan sorumsuz sürücü, kazadan sonra arkasına bile bakmadan aracıyla olay yerinden kaçtı. Geri geri gelen aracın sebep olduğu kaza, arkadan gelen aracın güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.