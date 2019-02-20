Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konyaaltı ilçesi Akkuyu Mahallesi'nde, 20. Cadde üzerinde bulunan ormanlık alanda dün akşam hayvanlarını gezdiren bir kişi, çalılıkların içerisinde bir kişinin hareketsiz yattığını gördü. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Başında kan izine rastlanan cesedin Bayram Ünal'a ait olduğu belirlendi. Ünal'ın bir süredir ormanlık alanda yaşadığı öğrenilirken, cesedinin bulunduğu yerin yanında ise kendisine ait yatak olduğu görüldü.

Bayram Ünal'ın pantolon ceplerinden ise 2 lira 10 kuruş çıktı. Ünal'ın cansız bedeni Antalya Adli Tıp kurumu morguna götürüldü.