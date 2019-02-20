İki gün önce Mardin-Midyat karayolu arasında bir aracın tekerleğinin patlaması sonucu kaza meydana gelmiş, olayda 3 kişi ölmüş, 16 kişi de yaralanmıştı. Olayın ardından, fazla yolcu taşımak ve kazaya sebebiyet vermekten gözaltına alınan sürücü A.A., adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan A.A. tutuklanarak Midyat M Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
Mardin'de 3 kişinin öldüğü kazaya sebebiyet veren şoför tutuklandı
20.02.2019 - 10:57 | Son Güncelleme: 20.02.2019 - 11:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Mardin'in Midyat ilçesinde geçtiğimiz 3 kişinin öldüğü, 16 kişinin yaralandığı trafik kazası ile ilgili aracı kullanan şoför tutuklandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Mardin,Midyat,kaza,asayiş,tutuklama,
605840 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/605840.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER