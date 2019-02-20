Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Merkeze bağlı Edikli Beldesinde A.T isimli kadın iddiaya göre sabah inek sağımı sırasında elektrik akımına kapılarak yere düştü. Yakınları tarafından yetkililere haber verilmesi üzerine A.T ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada doktorların tüm müdahalelere rağmen genç kadın hayatını kaybetti.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.