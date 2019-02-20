Edinilen bilgiye göre, Merkeze bağlı Edikli Beldesinde A.T isimli kadın iddiaya göre sabah inek sağımı sırasında elektrik akımına kapılarak yere düştü. Yakınları tarafından yetkililere haber verilmesi üzerine A.T ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada doktorların tüm müdahalelere rağmen genç kadın hayatını kaybetti.
Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.
İnek sağarken elektrik akımına kapılan kadın öldü
20.02.2019 - 12:56 | Son Güncelleme: 20.02.2019 - 13:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Niğde’de inek sağımı sırasında elektrik akımına kapılan 29 yaşındaki kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Merkeze bağlı Edikli Beldesinde A.T isimli kadın iddiaya göre sabah inek sağımı sırasında elektrik akımına kapılarak yere düştü. Yakınları tarafından yetkililere haber verilmesi üzerine A.T ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada doktorların tüm müdahalelere rağmen genç kadın hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : Niğde,Edikli,elektrik akımı,
605865 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/605865.aspx
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