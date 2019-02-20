Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede faaliyet gösteren Hanımlar Eğitim ve Kültür Vakfı’nın (HEKVA) bahçesinde bulunan 68 kilo ağırlığındaki birden fazla kurşun levhayı çalarak hırsızlık yaptığı belirlenen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.



20 Ocak’ta gerçekleşen hırsızlık olayına ilişkin vakıf ve çevresindeki iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, zanlının eşkalini belirleyerek bölgede önlem aldı.

Zanlı C.U.’nun (29) Cerrahpaşa Mahallesi’ndeki metruk bir binada gizlendiğini tespit eden emniyet güçleri, boş binaya baskın yaptı. Polis, şüpheli C.U.’yi gözaltına alırken, vakfın bahçesinden çalındığı iddia edilen kurşun levhaların da metruk binada ele geçirildiği kaydedildi.



Emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf eden C.U.’nun, aynı gün adliyeye sevk edildiği ve çıkarıldığı mahkemece ‘adli kontrol’ şartı ile serbest bırakıldığı öğrenildi.