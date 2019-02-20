Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aldıkları bir ihbar üzerine harekete geçen Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Mali Büro ekipleri, sağlıklı kişilere para karşılığı usulsüz engelli raporu alındığı belirlenen çete üyelerini, 3 ay süreyle teknik ve fiziki takibe adı. Takip sonucu çete üyelerinin sadece Denizli değil Uşak'ta da benzer şekilde hastanelerden usulsüz engelli raporları aldığı ortaya çıktı. Çete üyelerinden engelli raporu alan kişilerin kendilerine SGK'dan maaş bağlatıp, kamu kurum ve kuruluşlarının engeliler için sağladığı tüm imkanlardan da yararlandığı belirlendi.

Denizli ve Uşak'ta şüphelilere yönelik bu sabah harekete geçen ekipler, toplam 20 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 4'ü Uşak'ta, 16'sı da Denizli'de olmak üzere 20 şüpheli gözaltına alındı.

BİN KİŞİNİN KİMLİK BİLGİLERİ ELE GEÇİRİLDİ

Ekipler, şüphelilerin ev ve işyerlerinde yaptığı aramalarda; yaklaşık bin kişinin usulsüz şekilde engelli raporu almak için çete üyelerine verdikleri anlaşılan kimlik bilgilerine ulaşıldı. Çete üyelerinin 5 yıldır bu şekilde çok sayıda sağlıklı kişiye usulsüz engelli raporu aldığı ortaya çıktı. Polisin operasyonu üzerine başta Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) olmak üzere Denizli Devlet Hastanesi, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü de inceleme başlattı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.