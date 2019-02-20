Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Boğazözü Köyünde ikamet eden 6 yaşındaki M.E.A., isimli çocuk, prize dokunması sonucu elektrik akımına kapıldı. Akıma kapılan çocuk, yakınları tarafından otomobille Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altında bulunan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
Elektriğin çarptığı çocuk yaralandı
20.02.2019 - 16:03 | Son Güncelleme: 20.02.2019 - 16:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adıyaman’da, elektrik akımına kapılarak yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Boğazözü Köyünde ikamet eden 6 yaşındaki M.E.A., isimli çocuk, prize dokunması sonucu elektrik akımına kapıldı. Akıma kapılan çocuk, yakınları tarafından otomobille Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altında bulunan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : elektrik çarptı,çocuk,Adıyaman,
605911 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/605911.aspx
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