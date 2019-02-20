Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Boğazözü Köyünde ikamet eden 6 yaşındaki M.E.A., isimli çocuk, prize dokunması sonucu elektrik akımına kapıldı. Akıma kapılan çocuk, yakınları tarafından otomobille Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altında bulunan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.