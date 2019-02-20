Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Eşref Hoca Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selami A.'nın (40) kullandığı 19 AAJ 676 plakalı otomobil Binevler Kavşağı'na doğru seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak kaldırıma çarptıktan sonra takla attı. Kazada yaralanan sürücü sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.