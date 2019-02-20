Kaza, Eşref Hoca Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selami A.'nın (40) kullandığı 19 AAJ 676 plakalı otomobil Binevler Kavşağı'na doğru seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak kaldırıma çarptıktan sonra takla attı. Kazada yaralanan sürücü sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı
20.02.2019 - 16:36 | Son Güncelleme: 20.02.2019 - 16:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çorum’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil takla attı. Kazada sürücü yaralandı.
Kaza, Eşref Hoca Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selami A.'nın (40) kullandığı 19 AAJ 676 plakalı otomobil Binevler Kavşağı'na doğru seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak kaldırıma çarptıktan sonra takla attı. Kazada yaralanan sürücü sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaynak: İHA
Etiketler : araç,takla attı,kaza,Çorum,
605919 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/605919.aspx
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