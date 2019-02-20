İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığının merkez üssünü Samsat ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 16.56'da meydana geldi. 3.3 büyüklüğündeki deprem, kısa süreli korkuya neden oldu. Yerin 7.59 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, hasara yol açmadı.
Adıyaman'da korkutan deprem
20.02.2019 - 18:44 | Son Güncelleme: 20.02.2019 - 18:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ADIYAMAN'ın Samsat ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Etiketler : ADIYAMAN,deprem,
605949 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/605949.aspx
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