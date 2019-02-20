Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çanakkale'de deprem oldu. Son dakika gelen bilgilere göre Çanakkale'de 5,0 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin 10 saniye civarında sürdüğü biliniyor... Deprem İstanbul, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Edirne ve çevre illerde hissedildi. Afet ve Acil Drumu Yönetimi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre saat 21.23'te merkez üssü Çanakkale Ayvacık'ta 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Zeminden 8.4 derinliğinde meydana gelen deprem merkez üssü Üyvacık Çanakkale'nin yanısıra Ege ve Marmara genelinde de hissedildi. Depremde bölgede yıkılan bina olup olmadığı ya da yaralanma konusunda henüz herhangi bir bilgi alınamadı.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.5 olarak açıkladı.

Kısa süren depremde bazı vatandaşlar panikle kendilerini dışarı attı.