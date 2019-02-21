Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Van İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ile Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince takibe alınan şüpheli minibüs, Atlılar Mahallesi’nde durduruldu. Minibüste yapılan kontrol ve aramada, Türkiye’ye yasadışı yollardan girdiği tespit edilen 38 Afganistan ve 3 Pakistan uyruklu olmak üzere toplam 41 yabancı uyruklu göçmen yakalandı.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 2 organizatör ise, çıkartıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Yakalanan yabancı uyruklu göçmenlerin de, ülkelerine gönderilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bağlı Geri Gönderme Merkezine teslim edileceği belirtildi.